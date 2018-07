Duelo entre Grêmio e Cruzeiro e clássicos agitam rodada

O jogo de maior destaque, sem dúvida, acontece em Porto Alegre. O agora líder Cruzeiro encara uma dura missão de tentar vencer o Grêmio, no estádio Olímpico. Os dois times possuem a melhor campanha do returno (23 pontos cada em 10 partidas) e passam por um bom momento na competição, especialmente os gaúchos - estão há sete rodadas sem perder e possuem o artilheiro, disparado, do campeonato (Jonas, com 19 gols). Já os mineiros conquistaram 10 dos 12 últimos pontos disputados e, assim, conseguiram ultrapassar Fluminense e Corinthians na tabela de classificação.

Dois clássicos estaduais também chamam a atenção. No Rio de Janeiro, o Fluminense sonha em retomar a primeira colocação no duelo contra o Botafogo, um dos times que mais vezes empatou neste Brasileirão (14) e ainda na luta por uma vaga na Libertadores, no Engenhão. No Morumbi, o São Paulo joga as suas últimas fichas por um lugar na competição continental contra o Santos, a quem ainda não venceu nesta temporada e que segue sonhando com a tríplice coroa, pois já conquistou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil.

Quem busca uma reação é o Corinthians. Há seis rodadas sem saber o que é uma vitória - dois empates e quatro derrotas -, o time paulista joga contra o Guarani, em Campinas, disposto a se recuperar em campo para se manter com chances de faturar um título no ano de seu centenário. E terá de volta o centroavante Ronaldo Fenômeno, de fora dos gramados há mais de um mês.

Rival corintiano, o Palmeiras pensa apenas em se classificar à Libertadores e está em duas frentes por este objetivo. Um é a Copa Sul-Americana, em que está na fase de oitavas de final. No Brasileirão, o time está seis pontos atrás da área de classificação à competição continental e joga como mandante, na Arena Barueri, contra o Ceará para ficar mais próximo dela. O problema são os desfalques, por suspensão, de seus dois destaques: o meia chileno Valdivia e o atacante Kléber.

OUTROS JOGOS - As outras três partidas deste domingo marcam a luta de cinco equipes para fugir do rebaixamento. Um deste confrontos é direto contra a queda. Em Sete Lagoas (MG), Atlético Mineiro e Avaí se enfrentam com apenas dois pontos de diferença entre ambos (30 a 28 em favor dos catarinenses). Se vencer, o time de Minas Gerais precisará contar com um tropeço do Atlético Goianiense, que tem 29 e pega o Vasco, em Goiânia, para deixar a zona da degola.

Por fim, em Salvador, o Vitória encara o lanterna Prudente, cada vez mais próximo da queda à Segunda Divisão, com o objetivo de acabar com a má fase - são cinco derrotas consecutivas - e ficar mais longe das últimas colocações. A estreia do técnico Antônio Lopes no Barradão é o trunfo dos baianos.

Confira os jogos deste domingo pela 30.ª rodada do Brasileirão:

16 horas

Grêmio x Cruzeiro - Olímpico

Guarani x Corinthians - Brinco de Ouro

Atlético-MG x Avaí - Arena do Jacaré

Atlético-GO x Vasco - Serra Dourada

18h30

Fluminense x Botafogo - Engenhão

São Paulo x Santos - Morumbi

Palmeiras x Ceará - Arena Barueri

Vitória x Prudente - Barradão