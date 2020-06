Duelo entre Manchester City e Liverpool é confirmado para o Etihad Stadium, dia 2

O duelo entre Manchester City e Liverpool, dia 2 de julho, pela 32.ª rodada do Campeonato Inglês, será realizado no Etihad Stadium. A confirmação foi feita, nesta quinta-feira, pelo Conselho da Cidade de Manchester, após reunião com o grupo consultivo da entidade.

O jogo estava em uma lista de cinco partidas que o policiamento do Reino Unido havia afirmado no final do mês passado que seriam disputados em um local neutro.

"O Grupo Consultivo de Segurança do Conselho (SAG) para o Etihad Stadium se reuniu nesta manhã (quinta-feira, 25 de junho) para revisar o próximo encontro entre Manchester City e Liverpool. Após a rodada mais recente dos jogos da Premier League que ocorreram a portas fechadas, o SAG sinalizou que não há objeções de o jogo ser no Etihad Stadium, conforme planejado na próxima quinta-feira, 2 de julho, às 20h15 (horário local)", disse o vereador Luthfur Rahman, membro executivo de esportes, cultura e lazer do Conselho da Cidade de Manchester.

O grupo consultivo de segurança incluía representantes do conselho da cidade, da polícia de Manchester e do serviço de incêndio e resgate, além de representantes de grupos de apoio.

O Liverpool pode entrar em campo no dia 2 com o título inglês assegurado, caso o Manchester City não vença o Chelsea, nesta quinta-feira, em Londres. A diferença entre os times na classificação é de 23 pontos (86 a 63).