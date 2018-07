Duelos regionais encerram a quinta rodada da Série B

O jogo mais esperado acontecerá em Salvador, onde dois campeões brasileiros duelam em situações opostas. O Bahia recebe o Sport na luta pela liderança. Os baianos vêm de goleada sobre o Vila Nova, em Goiânia, e somam dez pontos. Os pernambucanos vivem um momento turbulento. Com apenas um ponto, o clube está na zona de rebaixamento e acabou de acertar com o técnico Toninho Cerezo para a vaga do demitido Givanildo Oliveira.

Também de olho na liderança, o Guaratinguetá recebe o Santo André, no Vale do Paraíba. O time da casa ainda está invicto e soma oito pontos. Os visitantes ainda não se reencontraram após o desmanche sofrido ao fim do Paulistão - vêm de derrota para a Portuguesa e somam quatro pontos.

Após tropeçar em casa contra o Guaratinguetá, a Ponte Preta visita o São Caetano no ABC paulista. A equipe de Campinas está invicta, mas tem apenas seis pontos. O time mandante, por sua vez, aparece mais abaixo, com cinco pontos.

Outro confronto regional acontecerá em Minas Gerais. O América, com oito pontos, joga contra o Ipatinga, sem nenhum ponto, no Mineirão. A rodada ainda terá as partidas entre Icasa, com quatro pontos, e Duque de Caxias, na lanterna, sem pontuar, além de Brasiliense, com sete, e Figueirense, com seis, que buscam a reabilitação em Taguatinga.

Confira os jogos deste sábado pela 5.ª rodada da Série B:

16h10

Bahia x Sport

Icasa x Duque de Caxias

Brasiliense x Figueirense

São Caetano x Ponte Preta

Guaratinguetá x Santo André

21 horas

América-MG x Ipatinga