Duílio confirma negociação do Corinthians por Yuri Alberto, mas prega cautela com acerto

O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, confirmou as negociações com o atacante Yuri Alberto, do Zenit, mas pediu responsabilidade. A transferência envolvendo o centroavante revelado no Santos pode envolver as saídas do goleiro Ivan e do atacante Mantuan. Todos os três seriam cedidos por empréstimo de um ano.

"Nós temos que tratar com responsabilidade para não criar expectativa na torcida. Temos o nosso limite (financeiro), o que puder fazermos para reforçar o time, dentro do orçamento, nós faremos", disse Duílio, sem entrar em detalhes.

O jovem Felipe Augusto foi titular no clássico entre Corinthians e Santos em 0 a 0, neste sábado, mas teve atuação discreta substituindo o suspenso Róger Guedes. Com a saída de Jô e o baixo rendimento de Júnior Moraes, há uma lacuna na vaga de centroavante, já que Guedes é um jogador de mais movimentação e prefere atuar na ponta esquerda.

O técnico Vítor Pereira voltou a afirmar que não comenta sobre possíveis contratações, reconheceu a importância da chegada de reforços e elogiou os jovens jogadores do time. "Eu dou a minha opinião, mas não sou dono do clube. Os miúdos têm ajudado muito e estão crescendo. O Mantuan é meu jogador, ainda é meu jogador (risos). Eu conto com ele para o próximo jogo".

Questionado sobre uma possível volta do zagueiro paraguaio Fabián Balbuena, Duilio despistou sobre uma possível negociação, mas disse que o clube está atento ao mercado e disposto a repor possíveis saídas. O elenco tem sofrido com algumas baixas por lesão. Na zaga, João Victor trata de um incômodo no tornozelo e é observado de perto por Porto e Benfica. Com lesão na coxa direita, Gil também foi desfalque no empate em 0 a 0 entre Corinthians e Santos, neste sábado, pelo Brasileirão. A próxima janela de transferências do futebol brasileiro será aberta em 8 de julho e concluída em 15 de agosto.