Duilio defende Vitor Pereira e lamenta cinco derrotas do Corinthians em clássicos

O presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira e respondeu a temas importantes do clube dentro e fora de campo. Duilio defendeu o técnico Vitor Pereira de críticas, lamentou as cinco derrotas em clássicos nesta temporada e explicou a campanha "Futebol Sem Ódio" que silenciou as redes sociais do clube como iniciativa de reflexão sobre os casos de violência no futebol brasileiro neste ano. "Não dá para você jogar bola tranquilo sabendo que, após um resultado que não seja positivo, a sua família esteja correndo risco".

O técnico Vitor Pereira também estava escalado para conversar com a imprensa, mas testou positivo para a covid-19 e teve sua participação cancelada. O clube espera uma contraprova do teste. Com isso, o português não deve estar na beira do campo na partida entre Corinthians e Boca Juniors, pela Libertadores, nesta terça-feira, às 21h30, na Neo Química Arena.

Confira os principais tópicos abordados na coletiva:

Atletas gripados e campanha nas redes

"Alguns jogadores, como o Cássio, foram para o jogo contra o Palmeiras, mas não estavam se sentindo bem. Ele estava com febre. O Willian pela manhã estava com dores no corpo e febre e não foi para a partida. Esses dois casos foram por isso e não avisamos. O clube optou por fazer a campanha de tudo que estamos vendo hoje que está passando dos limites, discurso de ódio, fake news. Nos sentimentos na obrigação de fazer algo. Por isso, não comunicamos esses casos a vocês jornalistas. Não é um apagão à imprensa. A gente precisa se unir para fazer algo. Na Premier League, tivemos ameaça de bomba na casa do zagueiro do Manchester United. Fomos ao jogo para ganhar. Nunca vamos para perder. Precisamos chamar atenção para esse problema que todos nós vivemos".

Derrotas nos clássicos

"Óbvio que dói muito. Como presidente e torcedor, não admito perder para o Palmeiras. Me estraga o ano e não o dia. Mas acontece, é o futebol. Anos atrás, fomos muito superiores em todos os clássicos. Cobrança existe bastante aqui dentro. Esse último jogo vimos um Corinthians que não foi bem, tomou gols de bola parada, mas não vi falta de vontade ou apatia, não concordo com isso".

Taunsa

"Esse assunto já está com o departamento jurídico. Estão tomando as medidas previstas em contrato. Lógico que estaríamos mais confortáveis com esse dinheiro no caixa. Mas esse valor não vai mudar a nossa vida".

Vitor Pereira

"O Vitor está tentando buscar o time ideal, com mescla de atletas jovens e experientes e com a intensidade que ele quer. Não dá para falar que poupou jogadores no clássico. Não vejo como rodízio, ele vem tentando equilibrar isso da idade".

Liga de clubes

"Temos certeza que a liga é o melhor para o futebol brasileiro. Demoramos para fazer e precisamos fazer acontecer rapidamente. Para isso, precisamos nos unir. É difícil ter todos na mesma mesa. O melhor para o futebol brasileiro é todos juntos. Assim, teremos mais força. Além disso, teremos uma negociação conjunta, mais dinheiro para todos. Quando todos entenderem isso, vai sair a liga. Posso te garantir que vai ser rápido".