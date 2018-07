Dunga admite jogo ruim e promete que Inter reagirá

NOVO HAMBURGO - O técnico Dunga reconheceu que o Internacional teve atuação ruim na derrota por 1 a 0 para a Portuguesa, domingo, no Estádio do Vale, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele culpou o excesso de jogos pelo novo tropeço do time, o quinto consecutivo na competição. "Não jogamos bem. Já passaram aqueles jogos seguidos, agora dá para treinar. Quinta-feira a equipe vai render melhor", afirmou.

A opinião de Dunga foi compartilhada pelo meia D''Alessandro. Ele avaliou que a expulsão do zagueiro Índio no começo do segundo tempo também atrapalhou o time. "Jogamos mal. Ficamos com um a menos, o que deixou tudo ainda mais complicado. Temos que trabalhar para melhorar", disse.

Insatisfeito com o momento ruim do Inter, o presidente Giovanni Luigi destacou a necessidade do Inter reagir imediatamente. "Precisamos buscar, com este grupo e com esta comissão técnica, as boas atuações que já tivemos nesta temporada. Vamos agora buscar a reação em outra competição, na Copa do Brasil, já nesta quinta-feira", comentou.

Derrotado pela Portuguesa, o Inter ocupa a quinta colocação no Campeonato Brasileiro com 34 pontos. Agora, porém, o time volta as suas atenções para a Copa do Brasil, pois na quinta-feira vai receber o Atlético Paranaense, às 21 horas, em Novo Hamburgo, no jogo de ida das quartas de final.