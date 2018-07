Dunga aprova Inter em derrota e vê jogo equilibrado

NOVO HAMBURGO - O Internacional perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro, domingo, em Novo Hamburgo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas o técnico Dunga aprovou a atuação da sua equipe. O treinador avaliou que o time fez um duelo equilibrado com o líder do torneio nacional e lamentou o alto aproveitamento do adversário nas suas oportunidades de gol.

"Jogamos de igual para igual com o time que está liderando o campeonato. Até o Cruzeiro fazer o segundo gol o jogo estava equilibrado. A equipe se enquadrou bem com os jogadores de velocidade na frente. Mas futebol tem disso, foram duas vezes no gol e fizeram. O campeonato é longo, vamos continuar trabalhando", disse.

A derrota de domingo foi a terceira consecutiva do Inter no Campeonato Brasileiro, mas a diretoria continua respaldando o trabalho de Dunga. Porém, com o time na sétima colocação, destaca a necessidade do time derrotar o Vasco, quinta-feira, em Macaé, para não se distanciar da luta por uma vaga na próxima Libertadores.

"Vamos seguir pensando jogo a jogo, trabalhando forte e buscando corrigir os erros. Temos um jogo importantíssimo com o Vasco nesta semana", afirmou o diretor de futebol Marcelo Medeiros.