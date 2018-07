Dunga cede e seleção receberá ex-campeões mundiais O contato com a torcida no treino desta segunda-feira à tarde não foi o único momento em que Dunga dará o braço a torcer. Depois de alguma insistência, que contou até mesmo com a participação de Cafu, o treinador abrirá uma janela na programação da seleção brasileira para receber um grupo de campeões. Além de Cafu, capitão do penta, estarão presentes ao encontro, marcado para esta terça, ex-atletas como o goleiro Félix e os atacantes Pepe e Edu.