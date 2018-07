Dunga chama seleção com 12 jogadores que não estavam na Copa

Na primeira convocação em seu retorno à seleção brasileira , o técnico Dunga cumpriu o que havia dito em sua apresentação e renovou apenas em parte a equipe que disputou a última Copa do Mundo . Seis jogadores que atuam no País foram convocados, sendo que as principais novidades são os meias Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, destaques do Cruzeiro , e Gil e Elias, do Corinthians

O atacante Diego Tardelli, do Atlético-MG, que havia ficado fora do Mundial, ganhou uma nova chance. Reserva de Júlio César na Copa, o goleiro Jefferson permanece na equipe. Como era esperado, o goleiro Rafael Cabral, do Napoli, também está no grupo que enfrentará Colômbia e Equador, no próximo mês.

Antes do anúncio, Dunga destacou que essa primeira lista deverá sofrer mudanças para os próximos jogos. "O mais importante a salientar: jogadores que estão nesta lista terão oportunidades, outros jogadores que já estiveram também terão", disse. "Analisamos todos os detalhes importantes, como início de temporada na Europa, Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo."

O treinador disse que a intenção é começar a montar uma base para a Copa da Rússia, em 2018, mas Dunga reconheceu a importância de se fazer bons jogos para afastar a desconfiança que paira sobre a seleção após o fiasco diante da Alemanha, e sobre seu próprio trabalho.

"O principal é passar para o torcedor que estamos trabalhando e cada um está se empenhando ao máximo", disse. "Temos de ter um bom resultado e um jogo que faça o torcedor sentir novamente a energia da seleção brasileira."

Sobre a dupla do Cruzeiro, Dunga explicou que a escolha se baseou pelo potencial ofensivo. "O Everton Ribeiro foi convocado por sua qualidade e pelo drible", afirmou. "O Goulart joga no meio, é muito agressivo ofensivamente, muito competitivo, é um meia que entra na área muito bem", avaliou.

Durante a coletiva, Dunga também demonstrou ansiedade em comandar logo a equipe. "Agora vem a parte melhor, mas divertida, mais alegre pra mim, que é trabalhar dentro de campo com os jogadores."

1ª LISTA DE DUNGA

Jefferson (Botafogo)

Rafael (Napoli)

David Luiz (Paris Saint-Germain)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Miranda (Atlético de Madrid)

Gil (Corinthians)

Maicon (Roma)

Danilo (Porto)

Filipe Luís (Chelsea)

Alex Sandro (Porto)

Luiz Gustavo (Wolfsburg)

Fernandinho (Manchester City)

Ramires (Chelsea)

Elias (Corinthians)

Oscar (Chelsea)

Willian (Chelsea)

Philippe Coutinho (Liverpool)

Ricardo Goulart (Cruzeiro)

Everton Ribeiro (Cruzeiro)

Neymar (Barcelona)

Hulk (Zenit)

Diego Tardelli (Atlético-MG)