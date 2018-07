Dunga coloca Thiago Silva no banco e quer competição por vagas

O adversário está dentro do grupo e, por mais que um jogador tenha história, vai ter de lutar pela vaga. O treinador da seleção, Dunga, anuncia que deixará o capitão da Copa do Mundo, Thiago Silva, no banco, muda de goleiro e manda um alerta a todos: quer criar uma competição entre os jogadores.

Nesta quarta-feira, a seleção faz seu quinto jogo sob o comando de Dunga e o penúltimo do ano, contra a Turquia em Istambul. Até agora, foram quatro vitórias, oito gols a favor e nenhum contra. À pedido do presidente da CBF, José Maria Marin, Dunga não pode convocar os jogadores que atuam no Brasil. Isso acabou abrindo espaço para que "estrangeiros" cavem seus espaços numa seleção que ainda busca sua identidade.

Em sua coletiva de imprensa nesta terça-feira, Dunga foi claro: "Ninguém vem garantido para a seleção". "Precisamos criar essa competitividade internamente", defendeu. "Temos 23 jogadores e todos têm condições de entrar".

Pela primeira vez desde a Copa do Mundo, o treinador chamou Thiago Silva. Mas o jogador que era um dos pilares do time do Mundial chega como reserva. No gol, a escolha foi por Diego Alves. No ataque, a novidade é Luis Adriano. "Eu disse aos jogadores que olhassem para o lado e vissem a qualidade de quem está e a qualidade de quem não está no grupo", disse. "Temos de criar uma competitividade sadia dentro da seleção e, no momento oportuno, vamos decidir", afirmou.

Além de Diego Alves, Dunga entra em campo com Danilo, David Luiz, Miranda e Filipe Luís. Luiz Gustavo, Fernandinho e Oscar; Willian, Luis Adriano e Neymar, que mantém a braçadeira de capitão herdada de Thiago Silva.

Nesta terça-feira, Dunga fez apenas um treino de 40 minutos com todos os jogadores. Mas impediu a entrada da imprensa, mesmo para uma partida que é apenas um amistoso e contra um time em crise.

Teoricamente, a partida desta quarta-feira tem tudo para confirmar a fase de bons resultados. A Turquia vem de três resultados decepcionantes. Perdeu de 3 a 0 para a Islândia, foi derrotada em casa para a República Tcheca e empatou com a modesta Letônia. Atualmente, os turcos ocupam um dos postos mais baixos já atingidos pela seleção no ranking da Fifa: 46. O time é apenas uma miragem daquele que, em 2003, chegou a ser o oitavo melhor do mundo.

A seu favor, porém, os turcos contam com sua fanática torcida, capaz de fazer um estádio se incendiar e colocar pressão sobre o adversário.