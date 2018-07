Dunga comanda treino da seleção com grupo incompleto na Turquia

O técnico Dunga teve grupo incompleto para o primeiro treino da seleção brasileira antes do amistoso contra a Turquia, na quarta-feira, em Istambul. Dos 23 convocados, apenas 13 jogadores foram para o campo do Estádio Sükrü Saracoglu na tarde desta segunda, quando foi realizado um trabalho técnico, principalmente de finalizações.

Os jogadores que participaram do treino no gramado nesta segunda-feira foram os goleiros Rafael, Diego Alves e Neto, o lateral Filipe Luís, o zagueiro Marquinhos, os volantes Fred e Fernandinho, os meias Oscar, Willian, Philippe Coutinho e Douglas Costa e os atacantes Neymar e Roberto Firmino. Enquanto isso, os demais ficaram no hotel fazendo exercício físicos na academia - exceção ao meia-atacante Anderson Talisca, convocado um pouco antes por causa do corte do contundido Lucas, que ainda não havia se juntado ao grupo.

Assim, com o grupo reduzido, Dunga não pôde esboçar o time que pretende levar a campo no amistoso contra a Turquia. O único treino efetivo, portanto, acontecerá na tarde desta terça-feira, quando o técnico deve ter todos jogadores à disposição, o que permitirá definir a escalação para mais esse compromisso da seleção.

Até agora, o Brasil venceu os quatro jogos que disputou nesta segunda passagem de Dunga pelo cargo - contra Colômbia, Equador, Argentina e Japão. Depois da Turquia, a seleção ainda enfrentará a Áustria, no dia 18 de novembro, em Viena.