Dunga comanda treino e não revela time para Grê-Nal O técnico Dunga comandou mais um treino do Internacional na manhã desta quarta-feira e não deu indícios do time que será levado a campo para o clássico diante do Grêmio, neste domingo, no Estádio Centenário, pelas quartas de final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho.