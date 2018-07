Dunga comanda treino fechado antes de amistoso com Honduras

Na tarde desta segunda-feira, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, o técnico Dunga comandou um treinamento para os reservas da seleção brasileira, dois dias antes do último amistoso de preparação para a Copa América, contra Honduras, no Beira-Rio. A atividade foi a portas fechadas e alguns curiosos escalaram portões para tentar ver os jogadores. Mas logo os seguranças os obrigaram a descer.

O técnico definirá nesta terça-feira se escala Neymar no amistoso contra Honduras. O atacante já avisou que quer jogar, mas a comissão técnica vai avaliar a sua condição física. Ele jogou no último sábado em Berlim, passou o domingo comemorando a conquista da Liga dos Campeões da Europa em Barcelona e nesta segunda viajou o dia inteiro. É possível que ele fique fora da partida para descansar.

No amistoso contra o México, Neymar não defendeu a seleção brasileira pela primeira vez desde que Dunga reassumiu o comando - ele participou dos oito primeiros jogos. O lateral-direito Danilo também deve ser poupado. Ele sofreu uma forte pancada no tornozelo direito no primeiro tempo do amistoso de domingo e ainda sente muita dor. A ordem é preservá-lo para a estreia do Brasil na Copa América, neste domingo, contra o Peru, em Temuco.

Danilo é titular absoluto de Dunga. O lateral passou por uma sessão intensa de fisioterapia na noite de domingo e nesta segunda-feira deu sequência ao tratamento. Fabinho, jovem lateral-direito do Monaco, deverá ser o titular contra os hondurenhos.

A possibilidade de Danilo ser cortado é praticamente inexistente. Apesar de o inchaço no tornozelo ser grande, a recuperação deve ser rápida. Dunga garantiu que o jogador poderia até ter continuado em campo contra o México se a partida fosse oficial. "O doutor me disse que ele poderia continuar, mas isso poderia agravar o problema", falou o treinador.

Danilo disse a companheiros da seleção que gostaria de jogar nesta quarta-feira, mas a intenção da comissão técnica é liberá-lo para voltar a treinar com bola na quinta, dia seguinte ao jogo contra Honduras e véspera da viagem da seleção para o Chile.

Fred, revelado pelo Internacional, também deve ficar de fora do jogo, apesar de ter se saído muito bem contra os mexicanos. Isso porque no último domingo, no Allianz Parque, jogou no lugar de Neymar. Mas mesmo que o craque do Barcelona venha a ser poupado contra os hondurenhos, normalmente um time bastante violento, é provável que sua vaga seja ocupada por Robinho.

O atacante do Santos já não sente mais dor no joelho direito e nesta segunda-feira participou normalmente treino fechado dos reservas no Pacaembu, antes de a seleção embarcar de São Paulo para Porto Alegre. Os titulares também treinaram, mas a atividade foi leve, na academia do hotel onde o grupo estava concentrado na capital paulista.