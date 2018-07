Dunga comemora classificação sem riscos do Inter

"Controlamos bem a partida. Dificilmente eles conseguiram entrar com a bola no chão contra a nossa equipe. O que me deixa mais feliz é a mentalidade do time, que busca o resultado a todo o tempo", elogiou o técnico do Inter.

A opinião de Dunga foi compartilhada por Giovanni Luigi, presidente do clube. "Criamos diversas conclusões a gol e poderíamos ter construído até um placar maior no primeiro tempo. Na etapa final administramos o resultado. Foi um time determinado", disse.

Para o lateral-direito Gabriel, o Inter definiu a sua classificação para a decisão ainda na etapa inicial. "Fizemos o jogo ficar fácil no primeiro tempo. Na etapa final eles equilibraram um pouco, mas não chegamos a correr risco", avaliou.

Autor do único gol da partida, Willians apontou a união do elenco como uma das principais virtudes do time. "Dentro de campo a gente se cobra muito. Se não for assim, não é um time. Quando fiz o gol, fui comemorar com o pessoal do banco de reservas porque todo mundo tem a sua importância, mesmo que não esteja jogando. A união faz a diferença", comentou.

Campeão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, o Inter garantirá por antecipação o título estadual se superar o Juventude na decisão do segundo turno no próximo domingo, em jogo com local ainda indefinido. Antes disso, na próxima quarta-feira, a equipe vai enfrentar o Santa Cruz, no Recife, pela segunda fase da Copa do Brasil.