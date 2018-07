Dunga comemora novos nomes na seleção brasileira

Um dia antes do amistoso contra a Áustria o técnico da seleção brasileira, Dunga, comemorou as experiências que está tendo a oportunidade de fazer com jogadores menos conhecidos do mercado europeu. Não podendo convocar atletas que atuam no Brasil devido a reta final dos torneios nacionais, o treinador optou por dar oportunidade a atletas como Luiz Adriano e Fred (ambos do Shaktar Donestk), Roberto Firmino (Hoffenheim) e Anderson Talisca (Benfica).

"Creio que todos vocês (jornalistas) pediam renovação. E a renovação está aí. É bom ter jogadores experientes, que dão um equilíbrio, mas é bom ter jogadores jovens, que tem adrenalina, tem motivação, tem sangue novo", disse Dunga. "Pela primeira vez na seleção brasileira estou tendo um problema. Sabe qual é? Nos primeiros jogos eu tinha 22, 23 jogadores. Agora, não podendo convocar os jogadores do Brasil e tendo que chamar os da Europa, minha cabeça já começou a ficar pertubada. Abriu o leque e isto é bom para o futebol brasileiro", explicou.

Para o técnico, a qualidade dos jogadores brasileiros sempre será alta. A função da comissão técnica e treinar e dar organização ao grupo. "Tentamos colocar me prática um planejamento, uma organização, que conversamos com a seleção técnica e com os joadores também, o que queríamos de cada um".

O Brasil enfrenta a Áustria nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), em Viena, para realizar o último amistoso do ano. Na semana passada, o time de Dunga encarou a Turquia e goleou por 4 a 0 com grande atuação de Neymar, ainda principal atleta do grupo.