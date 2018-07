Dunga comemora postura decisiva do líder Internacional

PORTO ALEGRE - O Internacional é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Depois de vencer o São Paulo por 1 a 0, na noite fria desta quarta-feira em São Paulo, a equipe colorada chegou aos 18 pontos, passou Cruzeiro, Coritiba e Botafogo, e pulou para a ponta da tabela. Foi a quarta vitória seguida da equipe, a segunda fora de casa.

O técnico Dunga destacou essa série e comemorou que o Inter vem mantendo uma regularidade de pontos, fundamental num torneio longo. "Campeonato Brasileiro tem que jogar cada jogo como se fosse uma decisão. Estamos fazendo um trabalho de equipe. Os jogadores têm se dedicado muito e tudo que está acontecendo é por merecimento. Temos que manter esta mesma postura", afirmou o treinador.

O capitão D''Alessandro, por sua vez, comemorou a sequência do Inter como visitante, que até agora não perdeu nos cinco jogos que fez fora dos seus domínios. Nas duas últimas partidas, venceu Fluminense e São Paulo. "Estamos aprendendo a jogar fora de casa. Fomos bem novamente. É só confiar na gente. D aporta para fora podem falar o que quiser. Estamos fechados. Vamos continuar com esta humildade", disse o argentino.

E o líder do Brasileirão tem tudo para ficar ainda mais forte. Nesta quinta-feira, em voo previsto para as 13h20, o meia Alex desembarcará no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Após a realização dos exames médicos e testes físicos, o jogador vai assinar contrato com o clube até julho de 2015. Ainda não há, porém, uma data para a apresentação oficial do reforço.