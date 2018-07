Dunga concentra treinamento nas jogadas de ataque

Foram cerca de duas horas de treino puxado neste sábado, assim como já tinha acontecido no dia anterior no centro de treinamento instalado na escola. No aquecimento, os jogadores utilizaram um gramado anexo ao campo para fazer os exercícios físicos, numa tentativa de diminuir os buracos no gramado.

Depois, já no campo, Dunga e o auxiliar Jorginho montaram um circuito, deixando os jogadores na faixa de campo que corresponde às suas posições. Assim, sempre em velocidade, os zagueiros começavam a jogada acionando os laterais, que, por sua vez, tabelavam com os meio-campistas e, depois, cruzavam na área para a conclusão dos atacantes.

Os jogadores demoraram um pouco para entender a complexa movimentação do treinamento. Durante a atividade, Dunga fez o papel de marcador, para dificultar a finalização dos homens de frente. Enquanto isso, os buracos no campo atrapalharam a atividade, assim como já tinha acontecido na sexta-feira.

No final do treino, os jogadores ainda fizeram mais um trabalho de finalizações após cruzamentos dos laterais. Os zagueiros, porém, ficaram fora dessa atividade de ataque, fazendo exercícios específicos para a posição. Mas a atividade terminou logo depois, com o tradicional alongamento.

Não haverá outro treino neste sábado. Os jogadores terão um descanso no período da tarde. Assim, a seleção brasileira volta a trabalhar apenas no domingo, quando novamente acontecerá treinamento em dois períodos.