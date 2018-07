Dunga confirma D’Alessandro e corta Forlán contra a Portuguesa

SÃO PAULO - Dunga confirmou em entrevista neste sábado o retorno do argentino D’Alessandro, artilheiro do Inter com oito gols, ao meio de campo do time na partida contra a Portuguesa. No entanto, o atacante Diego Forlán, continua no estaleiro. O jogo contra o rival paulista acontece domingo, no Estádio do Vale, às 16h, Novo Hamburgo. Forlán recupera-se de lesão no tornozelo direito. Ele se machucou quando defendia a seleção uruguaia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Na última quinta-feira, os dois jogadores haviam voltado a treinar, o que trouxe ânimo a Dunga sobretudo depois da derrota do Inter para o Bahia por 2 a 0 no meio da semana. Mesmo assim, o técnico preferiu poupar o atacante uruguaio. "Forlán não está completamente recuperado ainda, vamos dar dois ou três dias de treino físico para que ele se recupere completamente, para aí sim podermos utilizá-lo. D'Alessandro volta".

O Inter terá também o retorno do atacante Scocco, que estava suspenso na última partida do Brasileirão. O time está na 5ª. colocação do campeonato e é primordial que vença neste domingo para encostar no Atlético-PR, um passo à frente na tebela e adversário da rodada seguinte.