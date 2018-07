Dunga confirma Neymar no amistoso contra Honduras

Neymar está confirmado na seleção brasileira que enfrenta Honduras, nesta quarta-feira, às horas, no Beira-Rio. A escalação do craque foi confirmada no início desta noite pelo técnico Dunga, que pretende aproveitar ao máximo o último teste antes da estreia na Copa América. "É o último jogo preparatório e a gente tem de testar os jogadores que vão iniciar a competição", disse.

Dunga só não garantiu que o time que sai jogando no amistoso é o que enfrentará o Peru, domingo, em Temuco (Chile) porque não poderá contar com Danilo. O lateral direito será poupado por causa de dores no tornozelo direito, consequência de pancada que levou no amistoso com o México. "Depende de vários aspectos. Vai depender da equipe adversária, de como os jogadores vão se apresentar, sem lesão, bem fisicamente..."

Mas a simples presença de Neymar já faz melhorar muito o clima e a confiança. "Havia ansiedade em São Paulo, e agora a expectativa (contra Honduras) é melhor ainda. E sem dúvida a chegada do Neymar, campeão e destaque da Champions (Liga dos Campeões), muito motivado, ajuda muito."

O fato de o craque do Barcelona ambicionar ser eleito o melhor jogador do mundo e se conduzir a seleção ao titulo da Copa América poder ajudá-lo a alcançar o objetivo também é positivo, apesar de o treinador sempre ressaltar que o importante é o aspecto coletivo. "O Neymar gosta de o Neymar gosta de desafio, cresce nos momentos de maior dificuldade. Ele sabe o quanto representa ganhar um título pela seleção brasileira."

Mas o treinador ressaltou que "time de um jogador só" não ganha título. "Na Copa do Mundo a gente viu várias seleções que só tinham um destaque e não foram campeãs.'''' O Brasil foi uma delas.

Além de Neymar, que volta à equipe após ficar de fora do amistoso contra o México, Robinho deverá entrar durante a partida. Ele já está totalmente recuperado das dores no joelho direito sentidas durante o período de treinos em Teresópolis.