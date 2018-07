Dunga confirma Neymar como capitão da seleção

Poucas horas após convocar o zagueiro Thiago Silva, capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo, o técnico Dunga confirmou nesta quinta-feira que Neymar continuará sendo o dono da braçadeira na equipe. "O Neymar é o capitão. Isso já está decidido", declarou o treinador, em declaração ao site da CBF.

Dunga fez o anúncio após gerar dúvidas sobre quem seria o dono da braçadeira. Durante a entrevista coletiva realizada nesta manhã, para anunciar os convocados para os próximos amistosos, o treinador sugeriu que poderia dar oportunidade para Thiago Silva reassumir o posto de capitão. Contudo, não confirmou Neymar.

Para evitar dúvidas, Dunga fez questão de anunciar, via CBF, a permanência do atacante de 22 anos na posição de líder da equipe. Neymar assumiu o posto assim que o treinador comandou seus primeiros jogos na seleção, em seu retorno à equipe após o Mundial do Brasil.

Depois de quatro vitórias em quatro amistosos, a seleção fará mais dois jogos antes do fim do ano. As partidas serão contra Turquia, no dia 12 de novembro, e Áustria, no dia 18. Ambos os jogos serão disputados na casa dos adversários.