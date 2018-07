Dunga confirma Vitor Júnior e diz que Moledo é dúvida

Dunga voltou a escalar o meia Vitor Júnior entre os titulares do Inter, em substituição a Fred, e ainda não sabe se poderá utilizar o zagueiro Rodrigo Moledo, que reclama de desgaste muscular. Caso ele seja vetado, será substituído por Alan, que trabalhou mais uma vez na equipe principal.

"Ele sentiu mais o desgaste de atuar no campo pesado em Ijuí. O Alan vem treinando bem desde que subiu para a equipe principal, então caso o Moledo não tenha condições, ele está preparado. Colocamos o Alan nos treinos para ele saber como a equipe se movimenta", explicou.

Dunga chegou a testar Otávio no meio-de-campo, como também tinha feito na quinta, mas ratificou a sua opção por Vitor Junior. "É um jogador de perna esquerda, com características parecidas com a do Fred. Também vinha treinando bem e por isso deve ganhar oportunidade", observou.

O time titular do Inter iniciou o treinamento desta sexta-feira com a seguinte formação: Muriel; Gabriel, Alan, Juan e Fabrício; Ygor, Josimar, Vitor Júnior e D?Alessandro; Diego Forlán e Leandro Damião. Dunga aguarda a definição da situação de Rodrigo Moledo e avisou que Otávio poderá ser utilizado durante o jogo com o Canoas.

"Apesar da pouca idade, ele tem muita maturidade. Melhorou bastante nos últimos treinos. É uma opção para o jogo, assim como o Caio e o Gilberto, se quisermos atuar com três atacantes", detalhou.

Dunga avisou também que Dátolo não será utilizado neste fim de semana, apesar de estar recuperado de uma lesão. "Não temos que ter pressa em colocar ninguém para jogar. Tem que ser da forma planejada pela comissão técnica. Cada jogador vai esperar pelo seu momento, pois temos uma competição sadia dentro do grupo. O Willians (volante que recupera-se de lesão) está fazendo a readaptação. Vamos vendo semana a semana, sem arriscar nada", disse.