Dunga chama corintianos Gil, Elias e Renato Augusto

O técnico Dunga anunciou nesta quinta-feira os 23 jogadores que iniciarão a busca por uma vaga na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, e apostou na boa fase do Corinthians no Campeonato Brasileiro ao convocar o meia Renato Augusto, o zagueiro Gil e o volante Elias para defender a seleção brasileira nos compromissos contra o Chile e a Venezuela. Além deles, outra grande novidade na relação de convocados anunciada na sede da CBF, no Rio, foi a presença do nome do lateral-direito Rafinha, do Bayern de Munique.

Elias vinha sendo presença constante nas listas de convocados de Dunga, enquanto Gil esteve poucas vezes entre os lembrados pelo treinador. Já Renato Augusto só teve oportunidades na seleção brasileira com o técnico Mano Menezes, mas agora recebe a sua primeira chance com Dunga. O Brasil estreia nas Eliminatórias dia 8 de outubro contra o Chile, em Santiago. No dia 13 recebe a Venezuela, em Fortaleza, e deverá entrar em campo bastante pressionado nesses compromissos.

Em pouco mais de um ano no cargo, Dunga dirigiu a seleção em 16 jogos, com 14 vitórias, um empate e uma derrota, e, embora a equipe tenha se dado bem nos amistosos, a pífia participação na Copa América, com a eliminação nas quartas de final, deixa preocupações para a disputa das Eliminatórias.

Nos amistosos anteriores aos primeiros compromissos das Eliminatórias, a seleção conquistou duas vitórias, neste mês, sobre a Costa Rica (1 a 0) e os Estados Unidos (4 a 1). E o treinador não fez alterações drásticas na lista desta quinta.

Neymar está suspenso - ainda tem de cumprir duas das quatro partidas da punição pela expulsão depois do jogo com a Colômbia pela Copa América - e ficou fora da lista de convocados por Dunga, embora a CBF tenha entrado com um recurso na Corte Arbitral do Esporte para tentar reduzir a pena imposta ao craque do Barcelona. Já o meia Rafinha Alcantara, que ganhou as suas primeiras chances na seleção nos últimos amistosos, acabou ficando fora da relação de convocados, após sofrer uma grave lesão no joelho direito na última quarta-feira no duelo entre Roma e Barcelona, e não pôde ser convocado. O meia Kaká, do Orlando City, que havia sido chamado para os amistosos nos Estados Unidos, também não foi lembrado.

Dunga também convocou jogadores que haviam ficado de fora dos compromissos anteriores da seleção brasileira por estarem contundidos, casos do meia Oscar, do Chelsea, e do lateral-esquerdo Filipe Luís, do Atlético de Madrid, que eram nomes recorrentes em convocações anteriores. O treinador da seleção também indicou ter aprovado a atuação de Hulk nos últimos amistosos - o jogador do Zenit fez gols diante de Costa Rica e Estados Unidos - e voltou a ser convocado pelo treinador, assim como o meia-atacante Lucas, do Paris Saint-Germain.

O caso é semelhante ao do meia Lucas Lima, do Santos, que também foi aprovado pelo treinador nos amistosos, e vem atuando bem no futebol nacional, assim como outros nomes lembrados pelo técnico, como os corintianos Gil , Elias e Renato Augusto, além do trio de goleiros - Jefferson, Marcelo Grohe e Alisson.

Em compensação, jogadores que estão se destacando no Brasileirão e chegaram a terem seus nomes especulados acabaram não sendo lembrados por Dunga. É o caso dos atacantes Ricardo Oliveira, artilheiro da competição, e Alexandre Pato.

OS 23 DE DUNGA

Goleiros - Jefferson (Botafogo), Marcelo Grohe (Grêmio) e Alisson (Internacional).

Zagueiros - David Luiz (Paris Saint-Germain), Miranda (Inter de Milão), Marquinhos (Paris Saint-Germain) e Gil (Corinthians).

Laterais - Fabinho (Monaco), Rafinha (Bayern de Munique), Filipe Luís (Atlético de Madrid) e Marcelo (Real Madrid).

Meio-campistas - Luiz Gustavo (Wolfsburg), Fernandinho (Manchester City), Elias (Corinthians), Renato Augusto (Corinthians), Lucas Lima (Santos), Willian (Chelsea), Philippe Coutinho (Liverpool) e Oscar (Chelsea).

Atacantes - Hulk (Zenit), Roberto Firmino (Liverpool), Douglas Costa (Bayern de Munique) e Lucas (Paris Saint-Germain).