Daniel Alves é chamado no lugar de Rafinha para as Eliminatórias

A CBF anunciou neste sábado que o técnico Dunga decidiu chamar o lateral-direito Daniel Alves para a vaga de Rafinha na seleção brasileira. Recém-recuperado de lesão, o jogador do Barcelona integrará a delegação nas duas primeiras partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

Convocado por Dunga, Rafinha pediu dispensa alegando problemas pessoais. O jogador do Bayern de Munique estaria interessado em tentar defender a Alemanha. Ele próprio chegou a desmentir a informação, apesar de admitir que se sentia desprestigiado pela seleção de seu país.

Esta é a segunda vez nos últimos meses que Daniel Alves é chamado às pressas por Dunga. Na última Copa América, ele figurou na vaga do lesionado Danilo. Como naquela ocasião, terá que disputar a titularidade com Fabinho, do Monaco. Pelo menos no torneio continental, o jogador do Barcelona levou a melhor e ganhou a vaga no time.

Trata-se da segunda mudança na lista para as duas primeiras partidas das Eliminatórias, depois que Ricardo Oliveira foi chamado para a vaga do lesionado Roberto Firmino. O Brasil estreia diante do Chile na próxima quinta-feira, às 20h30, em Santiago. Cinco dias depois, o adversário será a Venezuela, em Fortaleza, às 22h.