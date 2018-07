Dunga convoca Jemerson para o lugar do suspenso David Luiz

O zagueiro Jemerson, do Atlético Mineiro, foi convocado neste sábado pelo técnico Dunga para o jogo que a seleção brasileira fará contra o Peru, terça-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018.

O jogador foi chamado para preencher a vaga aberta pelo zagueiro David Luiz, que cumprirá suspensão após ter sido expulso no empate por 1 a 1 com a Argentina, na noite de sexta-feira, em Buenos Aires, pela terceira rodada do qualificatório para o Mundial.

Baiano de Jeremoabo, o atleta de 23 anos assim terá a chance de atuar no seu Estado com a camisa amarela. Por meio de nota em seu site oficial, a CBF informou que o jogador irá se apresentar à seleção já neste sábado e no domingo participará do treino que ocorrerá na capital baiana.

Chamado às pressas por Dunga para o duelo diante do Peru, Jemerson tem sido um dos principais destaques do Atlético na boa campanha que o time mineiro realiza no Brasileirão, no qual hoje ocupa a vice-liderança e ainda possui chances matemáticas de ser campeão, embora o líder Corinthians esteja a apenas dois pontos da taça.