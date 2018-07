Dunga convoca Ricardo Oliveira para lugar de Firmino na seleção

De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol, Firmino, do Liverpool, foi cortado "por conta de lesão".

Ricardo Oliveira, de 35 anos, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 17 gols.

O Brasil estreia nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 contra o Chile, no dia 8, em Santiago, e cinco dias depois

enfrenta a Venezuela, em Fortaleza.

Além de Firmino, outro jogador que não estará no grupo brasileiro convocado por Dunga é o lateral direito Rafinha, que pediu dispensa para buscar cidadania alemã.

Rafinha foi chamado pelo técnico Dunga porque os dois jogadores preferidos do treinador para a posição, Daniel Alves (Barcelona) e Danilo (Real Madrid), estão atualmente lesionados. Nenhum atleta foi convocado para o seu lugar e, com isso, Fabinho, do Monaco, é o único lateral direito no grupo de Dunga.