Dunga convoca seleção com Kaká, Lucas e Hulk para amistosos

O técnico Dunga convocou nesta quinta-feira a seleção brasileira para os dois últimos amistosos da equipe antes da estreia nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, em outubro. A principal novidade na relação para os jogos em setembro, sem dúvida, é a presença do meia Kaká. Além disso, o treinador se lembrou do atacante Hulk, do volante Ramires, dos meias Lucas e Lucas Lima, mas preteriu o zagueiro Thiago Silva.

A seleção enfrenta a Costa Roca no dia 5 de setembro, em Boston, e os Estados Unidos, três dias depois, em Nova Jersey. Em outubro, na corrida por uma vaga no Mundial de 2018, os jogos serão contra o Chile, fora de casa, e Venezuela, no Brasil.

Provavelmente decepcionado com o desempenho de vários jogadores na Copa América, em que o Brasil foi eliminado nas quartas de final pelo Paraguai, Dunga promoveu algumas trocas na lista de convocados. Assim, deu oportunidade a alguns novatos, sem abrir mão de jogadores experientes, caso de Kaká, hoje no Orlando City, dos Estados Unidos.

Além disso, Dunga se lembrou de jogadores com passagens anteriores para a seleção, mas que não vinham fazendo parte de listas anteriores, casos de Ramires, do Chelsea, de Lucas, do Paris Saint-Germain, e de Hulk, do Zenit.

Entre as novidades que apareceram na lista que Dunga divulgará estão o meia santista Lucas Lima, o lateral-esquerdo Douglas Santos, do Atlético Mineiro, e o goleiro Alisson, do Internacional, além do zagueiro Gabriel Paulista, do Arsenal, que acabou "herdando" a vaga de Thiago Silva, fora da lista após ter a sua participação na Copa América criticada.

Dunga também se lembrou de jogadores que acabaram ficando fora do torneio por lesões. São o caso de nomes como o volante Luiz Gustavo, o lateral-direito Danilo e o meia Oscar. Mas alguns nomes que disputaram a Copa América seguem em alta com o treinador, como os zagueiros David Luiz, Marquinhos e Miranda.

Em contrapartida, Diego Tardelli, que está no futebol chinês, e Everton Ribeiro, jogando nos Emirados Árabes Unidos, não foram chamados, assim como o meia Philippe Coutinho, do Liverpool, e de outros nomes que foram à Copa América, como o volante Casemiro e o goleiro Neto.

Principal jogador do Brasil, Neymar foi incluído na lista, mesmo que Dunga já esteja preocupado em preparar a seleção para os primeiros jogos das Eliminatórias, para os quais o atacante terá de cumprir as duas partidas restantes de suspensão por sua expulsão na Copa América e da confusão em que se meteu após o jogo contra a Colômbia. Além disso, ele contraiu caxumba e não tem jogado por seu clube, o Barcelona. Até por não saber se o craque poderá ser aproveitado, Dunga chamou 24 jogadores, portanto um a mais do que o usual.

Os seis jogadores convocados para a seleção que atuam no Brasil - Jefferson (Botafogo), Marcelo Grohe (Grêmio), Alisson (Internacional), Elias (Corinthians), Lucas Lima (Santos) e Douglas Santos (Atlético-MG) - vão desfalcar seus times em compromissos no futebol nacional.

CONFIRA A CONVOCAÇÃO

Goleiros - Jefferson (Botafogo), Marcelo Grohe (Grêmio) e Alisson (Internacional).

Zagueiros - David Luiz (Paris Saint-Germain), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Miranda (Inter de Milão) e Gabriel Paulista (Arsenal).

Laterais - Daniel Alves (Barcelona), Filipe Luís (Atlético de Madrid), Danilo (Real Madrid) e Douglas Santos (Atlético-MG).

Meio-campistas - Luiz Gustavo (Wolfsburg), Fernandinho (Manchester City), Elias (Corinthians), Ramires (Chelsea), Willian (Chelsea), Lucas Lima (Santos), Kaká (Orlando City), Roberto Firmino (Liverpool) e Oscar (Chelsea).

Atacantes - Neymar (Barcelona), Lucas (Paris Saint-Germain), Hulk (Zenit) e Douglas Costa (Bayern de Munique).