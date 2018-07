Dunga convoca seleção com sete jogadores no Brasil e duas novidades

O técnico Dunga convocou nesta quarta-feira a seleção brasileira para os seus dois próximos compromissos e manteve a base da sua lista anterior, os amistosos contra Colômbia e Equador, no seu retorno ao comando da equipe. Assim, a equipe não teve grandes novidades na relação para os jogos com Argentina e Japão, que serão disputados no próximo mês, exceto pela presença dos laterais Mário Fernandes, do CSKA Moscou, e Dodô, da Inter de Milão.

De volta à seleção após o fracasso da equipe na última Copa do Mundo, Dunga reestreou com vitórias por 1 a 0 sobre Colômbia e Equador. Nesses compromissos, ele realizou uma renovação gradual da equipe, chamando jogadores que participaram do Mundial deste ano, mas também outros jogadores sem tanta experiência internacional. E foi exatamente isso o que ele repetiu dessa vez.

Assim, o treinador convocou sete jogadores de clubes brasileiros. E eles vão desfalcar seus times - Santos, Botafogo, Cruzeiro, Corinthians e Atlético Mineiro - em até três compromissos - a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro será disputada em 8 e 9 de outubro e os jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil serão em 15 e 16 de outubro. Já a 28ª rodada do Brasileirão será em 11 e 12 de outubro.

A lista apresentou apenas duas novidades e ambas nas laterais. Mário Fernandes, na direita, ocupa vaga que na relação anterior foi de Maicon, mas que acabou sendo cortado por indisciplina. Curiosamente, em 2011, Mário Fernandes recusou uma convocação para o Superclássico das Américas, quando ainda defendia o Grêmio. Agora, ele vai ganhar uma nova chance na seleção.

Na lateral esquerda, a novidade é Dodô. Assim, Dunga também não lembrou nenhum dos laterais do Brasil na Copa do Mundo para os próximos compromissos da seleção. Dunga também convocou o atacante Robinho, que foi chamado posteriormente para os amistosos anteriores após o corte de Hulk, então lesionado.

A partida do Brasil contra a Argentina, que vale o Superclássico das Américas, será no dia 11 de outubro, no Estádio Ninho do Pássaro, em Pequim, às 9h05 (horário de Brasília). Já o jogo contra o Japão está marcado para o dia 14 de outubro, em Cingapura, às 7h45.

Ainda neste ano, a seleção tem outro amistoso marcado. Após os duelos diante de argentinos e japoneses, a equipe dirigida por Dunga disputará uma partida contra a Turquia, no dia 12 de novembro, em Istambul.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS DO BRASIL:

Goleiros - Jefferson (Botafogo) e Rafael Cabral (Napoli).

Zagueiros - David Luiz (Paris Saint-Germain), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gil (Corinthians) e Miranda (Atlético de Madrid).

Laterais - Mário Fernandes (CSKA Moscou), Dodô (Inter de Milão), Danilo (Porto) e Filipe Luís (Chelsea).

Meio-campistas - Luiz Gustavo (Wolfsburg), Elias (Corinthians), Fernandinho (Manchester City), Ramires (Chelsea), Everton Ribeiro (Cruzeiro), Oscar (Chelsea), Ricardo Goulart (Cruzeiro) e Willian (Chelsea).

Atacantes - Neymar (Barcelona), Philippe Coutinho (Liverpool), Diego Tardelli (Atlético-MG) e Robinho (Santos).