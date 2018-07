Dunga convoca seleção olímpica com Valdívia, Gabriel Jesus e Gabigol

O técnico Dunga convocou nesta segunda-feira a lista de jogadores que vão defender a seleção brasileira olímpica em dois amistosos no mês de outubro. Os atacantes Gabriel Jesus e Gabigol, de Palmeiras e Santos respectivamente, e o meia Valdívia, do Internacional, são as principais novidades da equipe.

O time olímpico, visando os Jogos do Rio, vai enfrentar as modestas seleções de República Dominicana e Haiti nos dias 9 e 12 de outubro, ambos na Arena da Amazônia, em Manaus. Os amistosos serão quase simultâneos aos jogos da seleção principal, nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O Brasil enfrentará o Chile no dia 8, em Santiago, e a Venezuela, no dia 13, em Fortaleza.

Por essa razão, a equipe olímpica será comandada por Rogério Micale, técnico da seleção sub-20. Para estes jogos, Dunga fez a convocação após conversas com Micale e com o auxiliar Andrey Lopes. Ao todo, Dunga chamou 22 jogadores, todos sub-23, sendo que 13 deles atuam no Brasil.

A convocação, contudo, não deve atrapalhar os times na reta final do Brasileirão. Não haverá partidas do campeonato no período em que as duas seleções estarão em campo. Os amistosos do time olímpico e a estreia nas Eliminatórias vão acontecer no intervalo entre as rodadas 29 e 30 do Brasileirão.

CONFIRA ABAIXO A CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO OLÍMPICA

Goleiros

Ederson (Benfica-POR) e Uilson (Atlético-MG)

Zagueiros

Marlon (Fluminense), Lucão (São Paulo), Dória (Granada-ESP) e Rodrigo Ely (Milan-ITA)

Laterais

Maicon (Livorno-ITA), Zeca (Santos), Wendell (Bayer Leverkusen-ALE) e Douglas Santos (Atlético-MG)

Meio-campistas

Lucas Silva (Olympique de Marselha-FRA), Rodrigo Caio (São Paulo), Fred (Shakhtar Donetsk-UCR), Walace (Grêmio), Felipe Anderson (Lazio-ITA) e Valdívia (Internacional)

Atacantes

Kenedy (Chelsea-ING), Vitinho (Internacional), Gabriel Jesus (Palmeiras), Luan (Grêmio), Gabriel (Santos) e Vinícius Araújo (Cruzeiro).