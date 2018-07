Dunga convocará Brasil para Copa América no dia 5 de maio

A CBF confirmou nesta segunda-feira a data da convocação da seleção brasileira para a disputa da Copa América, entre os dias 11 de junho e 4 de julho, no Chile. O técnico Dunga vai convocar o grupo às 11 horas do dia 5 de maio, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

A Copa América será o primeiro torneio oficial da seleção desde a Copa do Mundo. Será também a primeira competição de Dunga em seu retorno ao time nacional. O treinador já se sagrou campeão da Copa América como treinador da seleção em 2007, em uma final contra a Argentina.

Para formar o grupo que viajará para o Chile, Dunga levará em conta o desempenho dos jogadores convocados nos oito amistosos que disputou desde seu retorno ao time. Foram oito vitórias, sacramentando o aproveitamento de 100%. Os últimos triunfos foram sobre a França e o Chile, no fim de março.

Depois dos amistosos, Dunga e a comissão técnica viajaram pela Europa para ter conhecer dirigentes de grandes clubes e trocar ideias. O treinador visitou times como Real Madrid, Barcelona e Monaco.

Na Copa América, a seleção enfrentará Colômbia, Peru e Venezuela no Grupo C. Os dois primeiros de cada chave avançam à fase seguinte, além dos dois melhores terceiros colocados. A estreia está marcada para o dia 14 de junho, contra os peruanos. Depois, a partida será contra a Colômbia, no dia 17, e contra a Venezuela, no dia 21.