Dunga corta Alex Sandro por contusão e chama Marcelo

Titular durante a última Copa do Mundo, o lateral-esquerdo Marcelo está de volta à seleção brasileira. O jogador do Real Madrid foi convocado na manhã deste domingo pelo técnico Dunga para os amistosos contra Colômbia e Equador, ambos nos Estados Unidos, em substituição a Alex Sandro, contundido.

Alex Sandro precisou ser cortado por causa de uma mialgia na coxa esquerda. O jogador se machucou na vitória do Porto por 2 a 0 sobre o Lille, na última terça-feira, em Portugal, pelo confronto de volta da fase final dos playoffs classificatórios para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

Assim, Dunga cortou Alex Sandro e optou por convocar Marcelo, que havia ficado fora da lista inicial de convocados do treinador para os duelos com a Colômbia no dia 5 de setembro, em Miami, e contra o Equador, no dia 9 de setembro, em New Jersey.

Com isso, nos primeiros amistosos da seleção após a Copa, a equipe contará com 10 jogadores que foram levados por Luiz Felipe Scolari para o Mundial, porque na tarde deste domingo, Hulk também foi cortado para a convocação de Robinho. Além de Marcelo, Dunga também chamou o goleiro Jefferson, o lateral-direito Maicon, o zagueiro David Luiz, os volantes Luiz Gustavo, Fernandinho e Ramires, os meias Oscar e Willian e o atacante Neymar.

De volta à seleção, Marcelo vai disputar uma vaga para ser titular da seleção com o lateral-esquerdo Filipe Luís, que trocou o Atlético de Madrid pelo Chelsea na atual janela de transferências do futebol europeu. A seleção se apresenta nesta segunda-feira em Miami, local do amistoso contra a Colômbia, para iniciar a preparação para os dois primeiros amistosos depois da Copa do Mundo. Os membros da delegação que estão no Brasil têm viagem prevista para esta noite aos Estados Unidos.