Dunga corta Marcelo e Marquinhos para jogos das Eliminatórias

O técnico Dunga realizou nesta sexta-feira duas mudanças na lista de convocados da seleção brasileira para os jogos contra Argentina e Peru, válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. O treinador cortou o zagueiro Marquinhos e o lateral-esquerdo Marcelo por lesões e chamou Gabriel Paulista e Douglas Santos para as respectivas vagas.

Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e Marcelo, do Real Madrid, foram aproveitados por Dunga no começo das Eliminatórias. Marcelo foi titular na derrota por 2 a 0 para o Chile, enquanto Marquinhos entrou durante este jogo e atuou nos 90 minutos do triunfo por 3 a 1 sobre a Venezuela.

Agora, porém, Dunga precisará recorrer a outros nomes. Como David Luiz está recuperado de lesão, ele deverá ser o companheiro de zaga de Miranda nos dois próximos compromissos, com o corintiano Gil e o recém-convocado Gabriel Paulista ficando como opção.

Já Filipe Luís é favorito absoluto para ser o titular da lateral esquerda. Douglas Santos, que chega para ser suplente, havia sido convocado para dois amistosos da seleção olímpica. A CBF ainda não revelou se um novo nome será chamado para compor o grupo que se prepara para os Jogos de 2016.

A seleção brasileira vai enfrentar a Argentina na próxima quinta-feira no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Já o duelo com o Peru está marcado para 17 de novembro, na Fonte Nova, em Salvador.

Após duas rodadas, a seleção está em quinto lugar nas Eliminatórias, com três pontos. Os quatro primeiros se classificam para a Copa do Mundo de 2018 e o quinto vai disputar uma repescagem.