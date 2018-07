Dunga corta Ramires e Oscar e chama Rafinha e Coutinho para seleção

O técnico Dunga precisou fazer mais duas mudanças na lista de convocados da seleção brasileira para os amistosos contra Costa Rica e Estados Unidos, que serão disputados no próximo mês. Nesta sexta-feira, através do site da CBF, ele anunciou os cortes de Ramires e Oscar e as convocações de Philippe Coutinho e Rafinha Alcântara.

Ambos jogadores do Chelsea, Ramires e Oscar vem sofrendo com problemas físicos neste início de temporada europeia e acabaram sendo cortados por lesões, de acordo com a CBF, embora o motivo específico não tenha sido comunicado pela entidade.

Convocado para a disputa da Copa América, Philippe Coutinho, do Liverpool, havia ficado de fora da lista para os amistosos com Costa Rica e Estados Unidos, os primeiros após o fracasso no torneio no Chile, mas agora volta a receber uma oportunidade de Dunga.

Já Rafinha, do Barcelona, havia sido convocado para amistoso da seleção olímpica do Brasil contra a França, marcado para 8 de setembro. A comissão técnica ainda não definiu o nome do seu substituto na equipe que se prepara para os Jogos do Rio, em 2016.

Os cortes de Ramires e Oscar não foram os primeiros da seleção para os confrontos com Costa Rica e Estados Unidos. Ainda nesta semana, Dunga precisou descartar o lateral-direito Daniel Alves, que sofreu uma lesão na coxa direita na estreia do Barcelona no Campeonato Espanhol. Para a sua vaga, foi chamado Fabinho, do Monaco, que também tinha sido lembrado para a seleção olímpica.

Além disso, ainda há preocupação com a condição do goleiro Jefferson, que sofreu um trauma no ombro esquerdo durante o treino da última quinta-feira do Botafogo. Marcelo Grohe, do Grêmio, e Alisson, do Internacional, foram os outros dois goleiros convocados pelo treinador.

A seleção brasileira enfrentará a Costa Rica em 5 de setembro, em Nova Jersey, e os Estados Unidos, no dia 8, em Boston. Os dois amistosos são os últimos da equipe antes da estreia nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.