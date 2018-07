Dunga critica árbitro e reclama de gandula após empate

Dunga ficou insatisfeito com a postura da arbitragem, que teria tolerado a "cera" dos jogadores do Botafogo, quando lideravam o placar. "Quando o Botafogo estava na frente, faziam a cera, caíam no chão e acabaram tomando gol no fim", comentou, ao exaltar o gol do Inter, marcado nos acréscimos.

O técnico reclamou também que o juiz não teria aplicado o mesmo critério na marcação de faltas e aplicação de cartões amarelos para os dois times. "Não é que me irrito, quero a regra igual para os dois lados", disse Dunga, que surpreendeu ao tirar satisfações com um dos gandulas, que repôs rapidamente a bola ao Botafogo, o que não teria feito quando a bola era favorável ao Inter.

Irritado, o técnico saiu em disparada atrás do gandula e chegou a segurá-lo pelo braço antes de ser afastado pelo quarto árbitro. "Essa discussão já está mais do que clara, eles(gandulas) têm que colocar a bola no chão. Quase no final da partida, eles não estavam mais ali. Se você me perguntar quem é que toma conta disso, eu não sei", criticou.

Enquanto Dunga esbravejava, os jogadores do Inter comemoravam o empate quase como uma vitória. "Foi muito merecido o resultado pelo que fizemos no primeiro tempo", comentou D''Alessandro. "Tem que comemorar com uma vitória este empate fora de casa. Valeu pela luta", festejou Leandro Damião.

Autor do gol de empate, aos 49 minutos do segundo tempo, Fabrício também comemorou o esforço premiado nos acréscimos. "Não desistimos de buscar o empate. A esperança é a última que morre. Fui pra área e fui feliz. O futebol é assim: temos que lutar", afirmou.