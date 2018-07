Dunga critica defesa após classificação do Inter

PORTO ALEGRE - O Internacional se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil ao empatar com o Salgueiro, em Pernambuco, por 2 a 2, na noite de quinta-feira, mas o técnico Dunga não ficou satisfeito com a atuação do time. O treinador garantiu que já esperava dificuldades pelas ausências dos poupados Juan, Kleber, D?Alessandro e Forlán, mas voltou a reclamar das falhas do sistema defensivo.

"Nós sabíamos que no inicio teríamos um pouco de dificuldade pela troca de quatro jogadores. Saímos contentes por classificar, mas como terminou a partida, tomando gol na prorrogação, não tem porque em um time como o Inter. Mas é difícil, temos pouco tempo para treinar, ainda mais porque temos que recuperar os jogadores para não perder nenhum", observou Dunga.

O diretor de futebol Marcelo Medeiros também admitiu que não está satisfeito com a instabilidade apresentada pelo Inter nas últimas partidas. "Conseguimos a vaga e isso era o mais importante. Vamos continuar trabalhando para corrigir o que não está bem. O grupo se cobra muito e isso é salutar", disse. Assim, apenas o meia Alex, que marcou o seu primeiro gol nesse retorno ao Inter, teve realmente o que celebrar no empate com o Salgueiro. "O gol foi importante para me dar tranquilidade. Ainda temos tempo para corrigir alguns erros", avaliou o meia, prometendo que vai evoluir nos próximos jogos.

Classificado às quartas de final da Copa do Brasil com a vitória por 3 a 0 em casa e o empate por 2 a 2 em Pernambuco, o Inter terá como adversário o Atlético Paranaense. Agora, porém, o time volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Em oitavo lugar, com 23 pontos, a equipe volta a entrar em campo no próximo domingo, quando vai enfrentar o Coritiba, fora de casa.