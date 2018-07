Dunga culpa calendário por primeiro tempo ruim do Inter

Para o técnico Dunga, a culpa do primeiro tempo ruim da equipe colorada foi do cansaço causado pelo calendário. "Erramos muitos passes no primeiro tempo, e isso ajudou a equipe adversária, No segundo tempo nos posicionamos melhor e as coisas aconteceram. Tivemos que fazer muitas mudanças antes do jogo sem tempo de treinar. Mas virar um jogo sempre dá mais confiança", comentou o treinador.

A opinião de Dunga foi compartilhada pelo elenco. "É uma vitória do caráter. Não é fácil jogar domingo e quarta-feira. Voltamos mais agressivos no segundo tempo e conseguimos a virada", disse Juan, falando da vitória colorada por 5 a 3 sobre o Vasco, no domingo, pelo Brasileirão.

"Melhoramos muito no segundo tempo. Fizemos demais e merecemos a vitória", reforçou D''Alessandro, responsável por marcar o gol de empate no Centenário, de pênalti. A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira, no Independência.