Dunga culpa gramado sintético por empate do Inter

Dunga garantiu ter gostado da atuação do Inter. "Todos no estádio viram que as jogadas não saíam. É complicado jogar neste tipo de gramado. Mas o time foi bem. Teve as suas oportunidades", afirmou o técnico, que poupou, por precaução, o meia argentino D''Alessandro.

O atacante Leandro Damião, que desperdiçou uma boa oportunidade de gol no segundo tempo, também reclamou do gramado sintético. "Todo mundo se entregou, mostrou que está querendo, mas gente não está acostumado do gramado", disse.

Apesar do empate, o Inter permanece na liderança do Grupo B, com 10 pontos. A equipe volta a entrar em campo neste sábado, quando vai enfrentar o Esportivo, em Novo Hamburgo, às 21 horas.