Dunga dá recado aos atletas do Brasil: 'Aqui ninguém tem contrato'

Os "novatos" que podem estrear nesta quarta-feira pela seleção brasileira ou aqueles que já atuam há anos com a camisa amarela já foram avisados pelo treinador Dunga: "Aqui ninguém tem contrato". O Brasil enfrenta a Turquia em Istambul, no penúltimo compromisso de um ano que vai ficar marcado na história do futebol brasileiro.

Sem poder convocar os jogadores que atuam no Brasil por causa de um pedido do presidente da CBF, Jose Maria Marin, para não prejudicar os times no Campeonato Brasileiro, Dunga vai aproveitar o jogo de quarta e na terça-feira, contra a Áustria - para observar atletas que estão se destacando na Europa e que até agora não haviam sido convocados.

Entre os "estrangeiros" estão Roberto Firmino, que tem se destacado desde o ano passado no Hoffenheim, da Alemanha, e Luiz Adriano, artilheiro do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e da Liga dos Campeões.

"É a melhor sensação do mundo estar aqui", disse Firmino, que admitiu que sequer acompanhou a convocação da seleção em que seu nome apareceu. "Fiquei sabendo depois por amigos", contou. "Até o ano passado ninguém me conhecia quando andava pela rua. Vamos ver depois de vestir camisa do Brasil", afirmou. "Dunga disse para aproveitar a oportunidade que aqui não tem contrato", insistiu o atacante que não disfarçava a emoção em jogar ao lado de Neymar.

Mesmo que os que já atuam há algum tempo pela seleção admitem que não existe vaga garantida, muito menos em um momento de construção de uma nova seleção. "Ninguém pode achar que é titular absoluto e se acomodar", disse Willian. "Aqui não tem amistoso. Tem jogo preparatório", alertou.

Philippe Coutinho, que ficou fora das listas de Luis Felipe Scolari, espera aproveitar seu quinto jogo seguido para se consolidar e diz preparado a atuar "em qualquer posição". Ele lembra que o atual grupo traz vários atletas que atuaram juntos na seleção Sub-20.