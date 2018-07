Dunga decide poupar D'Alessandro e zagueiros no Inter

O Inter já não poderia contar com o meia Fred, contundido. No treinamento desta terça-feira, Dunga indicou que não vai utilizar os zagueiros Juan e Rodrigo Moledo, além do meia D''Alessandro. Existe o temor de perder jogadores importantes por novas lesões, ainda mais que o duelo será disputado no gramado sintético do Passo D''Areia.

Com a decisão de Dunga, a dupla de zaga será formada pelos jovens Alan e Romário, que foram elogiados pelo treinador. "O Romário e o Alan jogam juntos no sub-23 e treinam com a gente a bastante tempo. Temos que dar oportunidades, passar por cima das dificuldades e dar tranquilidade para eles desempenharem o seu futebol", explicou o treinador.

Dátolo e Vitor Júnior serão os meias do Inter diante do São José, enquanto Gilberto ganhará uma oportunidade no ataque, ao lado de Leandro Damião. Assim, a equipe vai entrar em campo com a seguinte formação: Muriel; Gabriel, Alan, Romário e Fabrício; Josimar, Airton, Dátolo e Vitor Júnior; Gilberto e Leandro Damião.

Campeão da Taça Piratini, o primeiro turno do Campeonato Gaúcho, o Inter lidera o Grupo B da Taça Farroupilha, com nove pontos, enquanto o São José é o vice-lanterna da chave e ainda não pontuou. Caso conquiste o segundo turno, o time vai se sagrar campeão estadual por antecipação.