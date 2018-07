Dunga deixa a seleção com aproveitamento ruim em jogos oficiais

O técnico Dunga foi demitido nesta terça-feira do comando da seleção brasileira e deixa pela segunda vez o time nacional com um aproveitamento muito bom no geral, mas fraco quando analisado apenas as partidas oficiais. O estopim foi a derrota por 1 a 0 para o Peru, domingo, pela Copa América, resultado que fez a equipe nacional ser eliminada ainda na fase de grupos da competição continental.

Contando apenas sua segunda passagem pela seleção, que se iniciou logo após a Copa do Mundo de 2014, Dunga comandou a seleção em 26 jogos, sendo 18 vitórias, 5 empates e apenas três derrotas, o que dá um aproveitamento de 75,6%. O problema, porém, é quando se analisa apenas as partidas oficiais.

Foram 14 jogos, sendo 6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, o que dá um aproveitamento de 54,7%. O treinador sofreu duas eliminações (Copa América de 2015 e neste ano) e os resultados negativos foram diante de Colômbia, Chile e Peru. Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, a seleção brasileira é apenas a sexta colocada, com nove pontos em seis jogos.

No total, somando as duas passagens, Dunga conta com 86 jogos, 60 vitórias, 17 empates e 9 derrotas. Conquistou três títulos (Copa América 2007, Copa das Confederações de 2009 e Superclássico das Américas de 2014).

Veja os números de Dunga no comando da seleção

Somando as duas passagens

86 jogos

60 vitórias

17 empates

9 derrotas

3 títulos (Copa América 2007, Copa das Confederações 2009 e Superclássico das Américas de 2014)

Só a segunda passagem

26 jogos

18 vitórias

5 empates

3 derrotas

2 eliminações

75,6% aproveitamento

Apenas jogos oficiais

6 vitórias

5 empates

3 derrotas

54,7% de aproveitamento