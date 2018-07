Dunga deixa dúvidas na escalação da equipe do Inter O Inter viajou para o Recife, onde enfrenta o Santa Cruz nesta quarta-feira pela Copa do Brasil, com duas dúvidas na escalação. O técnico Dunga não quis adiantar a formação do meio-de-campo, principalmente por causa da ausência do meia argentino D''Alessandro, que irá cumprir suspensão.