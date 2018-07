Dunga descarta incluir surpresas na convocação para Copa

O técnico Dunga descartou nesta quinta-feira incluir qualquer surpresa na convocação dos jogadores para a Copa do Mundo, mantendo o jovem atacante do Santos Neymar distante da África do Sul apesar das últimas exibições de gala do jogador de 18 anos.

Neymar, que marcou cinco gols na goleada do Santos por 8 a 1 sobre o Guarani na quarta-feira pela Copa do Brasil, elevando seu total na temporada para 19 gols, lidera uma lista de nomes que a torcida e a mídia em geral gostariam de ver no Mundial, mas que não parecem nos planos do treinador.

Convicto em manter a equipe que no ano passado conquistou a Copa das Confederações e terminou em primeiro lugar nas eliminatórias sul-americanas da Copa, Dunga afirmou que está com a "consciência tranquila" para o anúncio em maio dos 23 jogadores que irão ao Mundial.

"Não existe surpresa, é tudo trabalho. É um trabalho de três anos e meio, os jogadores tiveram suas oportunidades. Quem entende de futebol, quem acompanha futebol, sabe que não existe surpresa", disse Dunga a jornalistas após cerimônia em que recebeu uma homenagem numa escola de Porto Alegre.

"Respeito o trabalho de vocês [jornalistas], mas se eu for a atrás da imprensa a cada domingo eu mudo a formação da seleção", acrescentou o técnico, que havia prometido não conversar com jornalistas até o dia da convocação e já havia se negado a dar entrevistas antes desta quinta-feira.

Embalado por Neymar e o retorno ao Brasil de Robinho, emprestado pelo Manchester City ao Santos em janeiro, o Santos é a grande sensação do começo da temporada no Brasil. Com 88 gols em 25 jogos, média de 3,52 por partida, a goleada contra o Guarani foi apenas mais uma no ano.

Também pela Copa do Brasil, a equipe já havia derrotado o Naviraiense por 10 a 0 e, no Campeonato Paulista, derrotou o Ituano por 9 a1. O time está nas semifinais do Paulista e tem enorme vantagem para avançar às quartas-de-final da Copa do Brasil.

Além de Neymar, outro jogador da equipe que tem o apoio da torcida e dos críticos para ir ao Mundial é o meio-campista de 20 anos Paulo Henrique Ganso.

O Brasil, que está no Grupo G do Mundial ao lado de Coreia do Norte, Costa do Marfim e Portugal, convocará seus 23 jogadores para a competição na primeira quinzena de maio.