Dunga desfalca seleção de Gallo ao chamar Marquinhos

Além de desfalcar quatro clubes no Campeonato Brasileiro, a primeira convocação do técnico Dunga também provocou desfalque na seleção Sub-21, comandada por Alexandre Gallo, novo parceiro de Dunga na CBF. Isso porque o zagueiro Marquinhos, que estava na lista anunciada por Gallo semana passada, foi chamado para a seleção principal.

A seleção Sub-21, que será a base do time olímpico, vai disputar três amistosos no Catar, entre os dias 1º e 10 de setembro. Neste mesmo período, a equipe convocado por Dunga joga nos Estados Unidos, nos dias 5 e 9, respectivamente contra Colômbia e Equador.

Segundo Dunga, Gallo sabia que poderia perder algum jogador, embora a convocação de Marquinhos nesta terça-feira pudesse representar certa falta de planejamento entre os comandantes. "Como ele teve de fazer a convocação antes da seleção principal, conversamos para que fizesse a lista que tinha em mente", explicou Dunga.

Desde que a nova comissão técnica foi apresentada, sob o comando do coordenador geral de seleções da CBF, Gilmar Rinaldi, a entidade que dirige o futebol nacional enfatizou que iria trabalhar com as equipes integradas. "Mas a prioridade é a seleção principal. O Gallo vai ter de recompor. Ele já estava ciente disso."