Dunga destaca força do elenco do Inter após vitória

CAXIAS DO SUL - O técnico Dunga celebrou a vitória do Internacional por 5 a 3 sobre o Vasco, domingo, em Caxias do Sul, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Para ele, o resultado mostrou a força do elenco e foi conquistado porque o time conseguiu impor o seu estilo de jogo. "Conseguimos colocar em prática o que a gente tinha se proposto a fazer. Quem entra tem que entrar bem", afirmou.

A opinião foi compartilhada pelo diretor de futebol Luís César Souto de Moura. Ele destacou que o elenco do Inter segue forte, mesmo após a saída de alguns jogadores. "Nos temos, sim, um grupo qualificado, que dá conta do campeonato. Essa convicção ficou mais clara com o resultado de hoje. É claro que temos que fazer correções, mas estamos no caminho certo", disse.

Autor do quinto gol do Inter em Caxias do Sul, o meia D''Alessandro destacou a importância do time ter retomado o Campeonato Brasileiro com uma vitória. "Foi bom. Podemos tirar muitas coisas positivas da atuação de hoje. Foi um retomada boa", avaliou.

O triunfo de domingo deixou o Inter com nove pontos, na sexta colocação no Campeonato Brasileiro. O time volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando vai enfrentar o América Mineiro, em Caxias do Sul, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.