Dunga dirige treino com candidatos à vaga de Neymar

Os jogadores brasileiros voltaram aos treinamentos na tarde desta quinta-feira após a derrota para a Colômbia na Copa América. Enquanto os titulares fizeram um trabalho de recuperação muscular na própria concentração, os reservas realizaram ensaios táticos no Centro de Treinamento Azul, em Santiago.

A principal ausência no grupo foi a de Diego Tardelli, poupado dos treinamentos por fadiga muscular (sua ausência já havia sido programada pela comissão técnica). Tardelli é uma das opções do técnico Dunga para substituir Neymar, suspenso para a próxima partida, domingo, contra a Venezuela. A partida vale a vaga da seleção brasileira na próxima fase da Copa América.

Apesar da ausência de Tardelli, Dunga teve chance de treinar os outros candidatos à vaga do capitão brasileiro, como Fred, Phillippe Coutinho, Douglas Costa, Robinho e Éverton Ribeiro. Os mais cotados, no entanto, são Fred, Douglas Costa e Robinho. A definição da equipe titular para o jogo decisivo deverá ser feita no treino desta sexta-feira.

Dunga também ensaiou jogadas de bola parada, um dos problemas da seleção na derrota para a Colômbia e também na estreia, contra o Peru. Não houve brincadeiras no primeiro treinamento depois da derrota, mas os jogadores estavam tranquilos. "Nós não éramos os melhores com a sequência de 11 vitórias e também não somos os piores com uma derrota", afirmou o zagueiro Miranda, na saída do estádio.