Dunga perde Marcelo e convoca Geferson para Copa América

O lateral-esquerdo Geferson, do Internacional, foi convocado pelo técnico Dunga nesta sexta-feira para a disputa da Copa América do Chile, no próximo mês. Ele irá ocupar a vaga de Marcelo, do Real Madrid, que foi cortado por "problemas médicos". A CBF não deu maiores informações sobre o problema físico do atleta.

Geferson tem 21 anos e, portanto, tem idade olímpica para poder representar a seleção nos Jogos do Rio, no próximo ano. É a primeira vez que Dunga o convoca para o time principal. Ele não constava da lista de sete suplentes que a CBF enviou à Conmebol.

O jogador esteve em campo no Beira-Rio na última quarta-feira no jogo do time gaúcho contra o Independiente Santa Fe, da Colômbia, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Dunga assistiu no estádio o triunfo do Inter, classificado para a semifinal.

Esta foi a segunda mudança de Dunga da lista original para a Copa América. O primeiro cortado foi o goleiro Diego Alves, do Valência. Neto, da Fiorentina, foi chamado em seu lugar. Os dois cortes foram por lesão.

Geferson, assim como os demais jogadores da seleção, vão se apresentar à comissão técnica na próxima segunda-feira, dia 1º de junho, para o início da preparação para a Copa América. Antes da competição, o Brasil fará amistosos com o México, no dia 7, em São Paulo, e com a equipe de Honduras, no dia 10, em Porto Alegre.