Dunga diz estar satisfeito com Neymar como capitão da seleção

"O futebol brasileiro é vinculado com as crianças e ao futebol alegre, e o Neymar representa isso. Ele é um jogador excepcional, gosta de desafio, seria um desafio a mais. Para aquilo que pensamos coletivamente dentro da comissão técnica, ele está dando uma resposta ótima", disse Dunga.

A escolha de Neymar como capitão chegou a criar mal-estar com o zagueiro Thiago Silva, líder da seleção durante a Copa do Mundo. Thiago Silva voltou a ser convocado para defender a seleção brasileira pela primeira vez após a Copa para os amistosos contra Turquia e Áustria, no final do ano passado, mas perdeu a condição de titular para Miranda e a braçadeira para Neymar.

O jogador deu entrevista afirmando que estava "chateado" com a reserva e com o fato de o atacante e do técnico Dunga não terem conversado com ele sobre as mudanças da seleção. Diante da repercussão negativa, publicou uma foto em que está abraçado ao camisa 10 da seleção.