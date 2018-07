Dunga diz que avalia escalação de reservas no Inter O técnico Dunga preferiu não revelar qual será a escalação do Internacional para o último jogo da equipe na primeira fase da Taça Piratini, o primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Ele explicou que avalia a possibilidade de utilizar os reservas diante do Cruzeiro, domingo, às 16 horas, em Canoas, mas vai tomar uma decisão apenas após conversa com os outros membros da comissão técnica.