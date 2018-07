Dunga diz que problemas extracampo atrapalharam Neymar

O Brasil vai ter de aprender a se virar sem Neymar para buscar a classificação para as quartas de final da Copa América. Domingo, contra a Venezuela, o atacante não jogará por ter sido expulso nesta quarta, após o fim do jogo contra a Colômbia - durante a partida, havia recebido o segundo cartão amarelo, o que já o deixaria suspenso. Mas o técnico Dunga acha possível a seleção apresentar um bom futebol mesmo sem o seu craque. O treinador também não aliviou para seu craque ao comentar que os problemas extracampos podem ter atrapalhado seu rendimento.

Nesta quarta, Neymar e o Barcelona sofreram mais um revéz em relação à transferência do jogador do Santos para o clube espanhol, e terá de responder, ele e seu pai, pelos valores recebidos. "Somos seres humanos, não dá para separar o pessoal do profissional", disse Dunga para tentar explicar o comportamento do seu melhor jogador. “Temos de esperar para começar a pensar numa forma de jogar”, disse o treinador, admitindo que sem Neymar o Brasil terá de mudar sua maneira de atuar. “Vamos recorrer aos jogadores que temos e superar a ausência para resolver nossa situação.”

E existe o risco de o Brasil, caso se classifique, ficar sem Neymar também nas quartas de final. Isso porque, pelo artigo 29 parágrafo 3 do regulamento da Copa América, ele terá de cumprir uma partida de suspensão pelos dois cartões amarelos e outra pela expulsão. “Não nos falaram nada sobre isso”, disse Dunga. A Conmebol deve esclarecer nesta quinta a situação.

O técnico também colocou muita culpa do árbitro chileno Enrique Osses. Disse que ele não teve pulso para controlar a partida. “Eu não chamaria esse juiz nem para apitar um jogo entre os meus amigos, imagine então numa Copa América, que reúne tantos grandes jogadores. Ele permitiu a violência, provocações e tivemos esse final lamentável.” Daniel Alves e Willian também criticaram o árbitro numa tentativa de justificar o mau comportamento de Neymar. “Os juízes precisam respeitar mais o Neymar. Ele apanha muito e no fim é quem acaba tomando cartão”, disse o atacante.