Dunga diz que primeira lista será divulgada no dia 18 ou 19 de agosto

O técnico Dunga falou muito rapidamente com a imprensa nesta quinta-feira, na saída da sede da CBF, no Rio, e revelou que irá convocar a seleção brasileira no dia 18 ou 19 de agosto. Será a primeira lista divulgada por ele desde que reassumiu o cargo, para a disputa dos amistosos de setembro contra Colômbia e Equador.

Contratado na semana passada pela CBF para substituir Luiz Felipe Scolari, Dunga já trabalha na preparação para seus compromissos iniciais no cargo. Na quarta-feira, por exemplo, ele fez a primeira reunião com a comissão técnica, encontro que teve também a participação do novo coordenador de seleções, Gilmar Rinaldi.

Nesta quinta-feira, Dunga trabalhava novamente na sede da entidade quando teve um rápido encontro com jornalistas que foram convidados para ir ao local para conhecer o Museu da CBF, que será inaugurado oficialmente nesta sexta. Assim, o técnico da seleção, durante o breve contato com a imprensa, adiantou a data da convocação.

Em sua segunda passagem pelo comando da seleção brasileira (esteve antes no cargo no período entre 2006 e 2010), Dunga fará sua reestreia no amistoso contra a Colômbia, que acontecerá em 5 de setembro, em Miami - quatro dias depois, o Brasil enfrentará o Equador, dessa vez em Nova Jersey, também nos Estados Unidos.