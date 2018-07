Dunga diz que trabalho do Brasil está 'no caminho certo'

Os resultados do Brasil mostram que o time está no caminho certo na tentativa de reconstrução após uma Copa do Mundo traumática, disse o técnico Dunga nesta terça-feira, quando a seleção venceu a Áustria por 2 x 1, em Viena.

O Brasil venceu todos os seis jogos desde que Dunga reassumiu o comando da equipe, em julho, pouco depois da Copa do Mundo, que incluiu uma derrota por 7 x 1 para a Alemanha na semifinal.

Mas, apesar desta última vitória, o desempenho contra a Áustria foi apagado, e a seleção contou com um gol do novato Roberto Firmino para ganhar. "Os resultados mostram o trabalho que tem sido feito até agora", disse Dunga.

"O importante é que os jogadores entendem a nossa maneira de trabalhar", acrescentou o capitão brasileiro na conquista do tetracampeonato, na Copa do Mundo de 1994.

Dunga afirmou que também mudou desde a sua primeira passagem de quatro anos pela seleção, que terminou com uma derrota por 2 x 1 para a Holanda nas quartas de final da Copa do Mundo de 2010. "Estou com a seleção brasileira desde os 16 anos. Tenho observado os jogos e vendo o que aconteceu. Quanto mais informações você tiver, e colocar em prática, mais você vai melhorar."